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segunda-feira, 25 de maio de 2026

SINE/IDT Sobral oferta 417 vagas de emprego; destaque para 300 oportunidades na área calçadista

segunda-feira, maio 25, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 417 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O maior destaque é para a função de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas disponíveis.

Vagas disponíveis

  • Atendente de lojas — 01
  • Auxiliar administrativo — 02
  • Auxiliar de cozinha — 01
  • Auxiliar de limpeza — 02
  • Auxiliar de marceneiro — 01
  • Caixa lotérico — 01
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01
  • Carregador (armazém) — 01
  • Confeiteiro — 01
  • Consultor de vendas — 03
  • Cozinheiro geral — 01
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01
  • Eletricista auxiliar — 01
  • Eletricista de manutenção em geral — 01
  • Empregado doméstico arrumador — 02
  • Gerente de supermercado — 01
  • Impressor gráfico manual — 01
  • Marceneiro — 02
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01
  • Motorista carreteiro — 01
  • Operador de câmaras frigoríficas — 01
  • Padeiro — 01
  • Pedreiro — 60
  • Perfumista — 01
  • Porteiro — 01
  • Preparador físico — 01
  • Promotor de vendas — 04
  • Recepcionista atendente — 01
  • Redator de publicidade — 01
  • Repositor em supermercados — 01
  • Representante técnico de vendas — 01
  • Salgadeiro — 01
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01
  • Técnico eletricista — 01
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01
  • Técnico em saúde bucal — 01
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300
  • Vendedor de consórcio — 01
  • Vendedor interno — 01

Total de vagas: 407

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Armador de estrutura de concreto — 01
  • Auxiliar administrativo — 02
  • Auxiliar de estoque — 01
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06

Total de vagas PCD: 10

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