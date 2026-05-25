SINE/IDT Sobral oferta 417 vagas de emprego; destaque para 300 oportunidades na área calçadista

O SINE/IDT de Sobral está com 417 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O maior destaque é para a função de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas disponíveis. Vagas disponíveis Atendente de lojas — 01

Auxiliar administrativo — 02

Auxiliar de cozinha — 01

Auxiliar de limpeza — 02

Auxiliar de marceneiro — 01

Caixa lotérico — 01

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01

Carregador (armazém) — 01

Confeiteiro — 01

Consultor de vendas — 03

Cozinheiro geral — 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01

Eletricista auxiliar — 01

Eletricista de manutenção em geral — 01

Empregado doméstico arrumador — 02

Gerente de supermercado — 01

Impressor gráfico manual — 01

Marceneiro — 02

Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01

Motorista carreteiro — 01

Operador de câmaras frigoríficas — 01

Padeiro — 01

Pedreiro — 60

Perfumista — 01

Porteiro — 01

Preparador físico — 01

Promotor de vendas — 04

Recepcionista atendente — 01

Redator de publicidade — 01

Repositor em supermercados — 01

Representante técnico de vendas — 01

Salgadeiro — 01

Técnico de refrigeração (instalação) — 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01

Técnico eletricista — 01

Técnico em manutenção de máquinas — 01

Técnico em saúde bucal — 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300

Vendedor de consórcio — 01

Vendedor interno — 01 Total de vagas: 407 Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) Armador de estrutura de concreto — 01

Auxiliar administrativo — 02

Auxiliar de estoque — 01

Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 Total de vagas PCD: 10