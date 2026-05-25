SINE/IDT Sobral oferta 417 vagas de emprego; destaque para 300 oportunidades na área calçadista

O SINE/IDT de Sobral está com 417 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
O SINE/IDT de Sobral está com 417 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
O maior destaque é para a função de trabalhador polivalente da confecção de calçados, com 300 vagas disponíveis.
Total de vagas: 407
Total de vagas PCD: 10
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