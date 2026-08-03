SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira a lista completa

Confira as oportunidades disponíveis:
- Abastecedor de caldeira – 01 vaga
- Agente de microcrédito – 02 vagas
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Alinhador veicular – 01 vaga
- Analista contábil – 02 vagas
- Assistente administrativo – 01 vaga
- Assistente jurídico – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
- Atendente de lanchonete – 02 vagas
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02 vagas
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 03 vagas
- Auxiliar de limpeza – 03 vagas
- Auxiliar de logística – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
- Auxiliar de padeiro – 01 vaga
- Babá – 01 vaga
- Bombeiro hidráulico – 01 vaga
- Carpinteiro – 01 vaga
- Carpinteiro (obras) – 02 vagas
- Cartazeiro – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Comprador – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 01 vaga
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Cozinheiro industrial – 01 vaga
- Cuidador de idosos – 01 vaga
- Designer gráfico – 01 vaga
- Eletricista de instalações de veículos automotores – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Estoquista – 02 vagas
- Faturista – 01 vaga
- Ferreiro – 01 vaga
- Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente administrativo – 01 vaga
- Gerente de farmácia – 01 vaga
- Gerente de posto de venda – 01 vaga
- Instrumentador cirúrgico – 01 vaga
- Lavador de roupas e artefatos à mão – 01 vaga
- Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
- Motorista entregador – 04 vagas
- Motorista operacional de guincho – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Operador eletromecânico – 01 vaga
- Pedagogo – 01 vaga
- Pedreiro – 01 vaga
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Repositor em supermercados – 01 vaga
- Representante comercial autônomo – 03 vagas
- Servente de obras – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor interno – 01 vaga
Total de vagas: 82
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Zelador – 03 vagas
Total de vagas PCD: 05
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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