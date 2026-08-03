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segunda-feira, 3 de agosto de 2026

SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego; confira a lista completa

segunda-feira, agosto 03, 2026  Nenhum comentário

Confira as oportunidades disponíveis:

  • Abastecedor de caldeira – 01 vaga
  • Agente de microcrédito – 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Alinhador veicular – 01 vaga
  • Analista contábil – 02 vagas
  • Assistente administrativo – 01 vaga
  • Assistente jurídico – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
  • Atendente de lanchonete – 02 vagas
  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02 vagas
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 03 vagas
  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas
  • Auxiliar de logística – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
  • Auxiliar de padeiro – 01 vaga
  • Babá – 01 vaga
  • Bombeiro hidráulico – 01 vaga
  • Carpinteiro – 01 vaga
  • Carpinteiro (obras) – 02 vagas
  • Cartazeiro – 01 vaga
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Comprador – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 01 vaga
  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Cozinheiro industrial – 01 vaga
  • Cuidador de idosos – 01 vaga
  • Designer gráfico – 01 vaga
  • Eletricista de instalações de veículos automotores – 01 vaga
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Estoquista – 02 vagas
  • Faturista – 01 vaga
  • Ferreiro – 01 vaga
  • Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente administrativo – 01 vaga
  • Gerente de farmácia – 01 vaga
  • Gerente de posto de venda – 01 vaga
  • Instrumentador cirúrgico – 01 vaga
  • Lavador de roupas e artefatos à mão – 01 vaga
  • Manobrista de veículos pesados sobre rodas – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
  • Motorista entregador – 04 vagas
  • Motorista operacional de guincho – 01 vaga
  • Operador de empilhadeira – 01 vaga
  • Operador eletromecânico – 01 vaga
  • Pedagogo – 01 vaga
  • Pedreiro – 01 vaga
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Repositor em supermercados – 01 vaga
  • Representante comercial autônomo – 03 vagas
  • Servente de obras – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor interno – 01 vaga

Total de vagas: 82

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Zelador – 03 vagas

Total de vagas PCD: 05

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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