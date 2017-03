Leituras falsas em medidores eletrônicos de energia mostram consumo quase seis vezes maior do que o real

Alguns medidores eletrônicos de energia podem fornecer falsas leituras que são até 582% maiores que o consumo real, de acordo com infor mações da Science Bulletin.

Um estudo realizado pelas universidades holandesas de Twente (UT), e Ciências Aplicadas de Amsterdã (AUAS), e publicado na revista IEEE Electromagnetic Compatibility, estimou que medidores potencialmente imprecisos foram instalados em cerca de 750.000 casas da Holanda.





No país, os medidores tradicionais de energia de disco rotativo estão sendo substituídos por variantes eletrônicas conhecidas com “medidores de energia estática”, ou “medidor inteligente”. A ideia do governo é que todas as casas realizem a troca dos dispositivos até 2010. No entanto, surgiram rumores de que os novos modelos estariam realizando leituras mais altas do que o real. Tal afirmação fez com que o professor Frank Leferink, da UT, resolvesse investigar o caso. Então, juntamente com seus colegas Cees Keyer e Anton Melentjev, da AUAS, ele testou nove modelos eletrônicos diferentes para o estudo.





Para o estudo, os medidores em questão, fabricados entre os anos de 2004 e 2014, foram conectados a aparelhos elétricos, como lâmpadas econômicas e de LED, aquecedores e dimmers, através de um quadro elétrico. Os pesquisadores então compararam o consumo real do sistema com as leituras oferecidas pelo dispositivo.









582%





Nas experiências, que segundo eles eram inteiramente reproduzíveis, cinco dos nove medidores ofereceram leituras muito superiores à quantidade real de energia consumida. Em alguns casos, elas foram até 582% maior. Por outro lado, dois do outros medidores ofereceram leituras 30% mais baixas do que a quantidade de energia utilizada.





As maiores imprecisões foram observadas quando os dimmers (controladores de intensidade de corrente elétrica), combinados com lâmpadas econômicas e de LED, foram conectados ao sistema. De acordo com o pesquisador e professor de Engenharia Elétrica na AUAS, Sr. Keyer, embora os testes tenham sido laboratoriais, os cientistas evitaram usar “condições excepcionais. Por exemplo, um dimmer e 50 lâmpadas, enquanto que, em média, uma casa tem 47”.









Explicação





As leituras imprecisas, de acordo com os pesquisadores, podem ser atribuídas ao design do medidor, juntamente com o uso crescente de modernos dispositivos de comutação (switchingdevices). Por causa disso, a eletricidade consumida não aparece mais na forma de uma onda perfeita, mas adquire um padrão errático. Os medidos modernos não foram feitos para receber informações deste tipo.





Quando desmontados, os pesquisadores descobriam que os modelos que forneceram leituras mais altas continham uma bobina de Rogowski, que mede o valor líquido da corrente elétrica, enquanto que os associados a leituras mais baixas continham um sensor de efeito Hall, um transdutor utilizado em aparelhos domésticos e máquinas industriais.





“Os medidores de energia testados cumprem todos os requisitos legais e são certificados”, disse Leferink. “Esses requisitos, entretanto, não fizeram o suficiente para dispositivos de computação modernos”. Os pesquisadores dizem que qualquer consumidor que não confie no contador de energia pode testá­-lo em uma “empresa de inspeção credenciada” e, se a medição estiver realmente alterada, deve prestar queixa ao operador de rede elétrica local.





[ Science Bulletin ] [ Fotos: Reprodução / Science Bulletin ]