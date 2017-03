Oito envolvidos em ataques a agências bancárias são presos

Oito pessoas envolvidas em ataques em agências bancárias foram presas durante uma operação realizada pelas polícias Civil e Militar. Um dos envolvidos foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (6). Com os envolvidos foram encontrados: uma farda do Exército Brasileiro, quatro pistolas e um fuzil.





Foram presos: Lubércio Félix Rodrigues, Cícero Carlos Gregório, Francisco Valdecir Veríssimo Júnior, o "Júnior Lagartão", Halisson Romário Reis, Inácio Gonçalves de Sousa, Leonardo Alisson Duarte Lessa, Antônia Gleidiana da Silva e Antonieta Mendonça Cardoso. As prisões ocorreram durante uma denúncia anônima. Francisco de Assis Costa estava com o grupo, mas foi morto durante uma troca de tiros com policiais. Com ele foi encontrado uma identidade falsa.





Os presos foram encaminhados para a DRF e autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O bando é suspeito de ser responsável pelos recentes crimes de explosões contra a agência da cidade de Itaiçaba, no dia 24 de janeiro deste ano, a Caixa Econômica Federal da cidade de Tamboril, no último dia 09 de fevereiro, e contra um carro-forte, no distrito de Cacimba Funda, em Aracati, no dia 20 de fevereiro deste ano.





Os agentes de segurança receberam informações de que os capturados possuíam armas de grosso calibre na casa alugada por “Júnior Lagartão” e chegaram até eles após a Polícia Militar prender outros integrantes da associação criminosa. Estas prisões, que ocorreram ainda na manhã do último dia 03, foram efetuadas por militares do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), no município de Aracati.





Fonte: Cnews