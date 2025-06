Violência em Cariré: Jovem é morto em ataque a tiros e segurança fica ferido

Na noite desta segunda-feira (16), um crime de homicídio foi registrado pela Polícia Militar no município de Cariré, na região Norte do Ceará. De acordo com informações preliminares, indivíduos armados invadiram um estabelecimento comercial e, sem qualquer discussão, efetuaram diversos disparos contra um jovem inicialmente identificado como Josiel Alves, que teve morte imediata no local.





Durante o ataque, o segurança do supermercado, identificado como Samuel Paiva, também foi atingido por um tiro na perna. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Cariré e, posteriormente, transferido à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos e também encaminhadas ao hospital local. Uma delas já foi transferida para Sobral.





A Polícia Militar foi acionada e, junto com a Guarda Civil Municipal, isolou a área até a chegada da Perícia Forense (Pefoce), responsável pelos procedimentos legais e pela remoção do corpo. Outras equipes da PM continuam em diligências na tentativa de identificar, localizar e prender os autores do crime.





A motivação do ataque ainda é desconhecida, e o caso será investigado pela Polícia Civil. A população de Cariré permanece abalada com a violência e aguarda respostas sobre a autoria e as circunstâncias do crime.





Com informações do portal Sobral Online