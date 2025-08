Homem é encontrado morto em Sobral; suspeita de homicídio

Na tarde deste domingo (03/08), um homem identificado como Clerton, de 42 anos, foi encontrado sem vida nas proximidades do Campo Internacional, no fim da Rua 25 de Dezembro, no bairro Terrenos Novos, em Sobral.





De acordo com as informações iniciais, havia muito sangue no local e algumas pedras, o que levanta a suspeita de que a vítima tenha sido morta de forma violenta. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense, que recolheu o corpo e iniciou os procedimentos para esclarecer as circunstâncias da morte.





A Polícia Civil já está investigando o caso como um possível homicídio. Com informações Sobral Online