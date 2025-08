Lula diz que não vai abri mão de buscar construir uma moeda alternativa ao dólar

Ocorreu neste domingo (3/8), o encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e nomes históricos da sigla. O evento lotou o auditório do Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, localizado em centro de Brasília (DF).





Na ocasião, Lula discursou e disse que apesar de todas as críticas, ele está disposto a negociar com o governo norte-americano.





VEJA VÍDEO: