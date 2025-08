Atenção, moradores de Sobral: vários caixas eletrônicos estão adulterados no centro da cidade!

Um caso de golpe chamou atenção na região central de Sobral. O senhor Osmildo de Sousa foi vítima de um golpe ao tentar fazer uma operação em um caixa eletrônico na agência 0554 do Banco Caixa Econômica Federal, localizada na rua Coronel José Sabóia. Durante a tentativa, ele inseriu o cartão na máquina e percebeu que o cartão ficou preso na máquina.





Logo após, Osmildo ligou para um número de atendimento que estava colado no próprio caixa — mas, infelizmente, esse contato fazia parte de uma armadilha montada pelos criminosos. Uma mulher atendeu a ligação e solicitou dados pessoais, número do cartão e a senha, alegando que o cartão precisava ser bloqueado. Só depois, ao chegar em casa e conferir sua conta, a vítima percebeu que havia sido lesada. Em poucos minutos, os golpistas realizaram transações que somaram R$ 7 mil.





Esse tipo de crime é conhecido como “golpe do chupa cabra”, uma técnica em que os criminosos instalam dispositivos falsos nos caixas eletrônicos para prender o cartão ou copiar os dados do usuário. Geralmente, esses dispositivos vêm acompanhados de adesivos com números de contato falsos, que parecem oficiais, para enganar as vítimas.





O senhor Osmildo observou que há pelo menos três caixas eletrônicos na agência com esses adesivos adulterados. Ele tentou registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil, mas foi orientado a fazer o procedimento online. O banco informou que abrirá uma investigação para apurar o caso, e espera-se que, juntamente com a Polícia Civil, as câmeras de segurança da agência possam ajudar a identificar os criminosos.





Fique atento! Se você perceber qualquer irregularidade ou adesivos suspeitos em caixas eletrônicos, evite usar o equipamento e informe imediatamente às autoridades ou ao banco. Sua segurança é prioridade!





Com informações do portal Sobral Pop News