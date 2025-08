O Guarany de Sobral está de volta à Série B do Campeonato Cearense!

A equipe conquistou sua classificação após um empate de 0 x 0 com o Esporte Limoeiro do Norte, em uma partida cheia de movimento e chances de gol, realizada no Estádio Bandeirão neste sábado, dia 2, às 17h. Foi um jogo bastante disputado, com ambos os times criando várias oportunidades, mas sem conseguir balançar as redes. Além disso, o Vila Real perdeu para o Crateús no Estádio do Junco pelo placar de 1 x 0, em outro jogo realizado no mesmo dia e horário, o que também contribuiu para a ascensão do Guarany à divisão de acesso do campeonato.





Parabéns ao Guarany e ao Crateús pela merecida ascensão à Série B do Campeonato Cearense! Essa conquista promete trazer ainda mais emoção para o futebol da região e fortalecer esses times na competição.