ATENÇÃO, SINDIPOSTOS CEARÁ!

A população de Sobral/CE questiona o motivo de a gasolina no município de Frecheirinha/CE estar sendo vendida por quase R$ 1,00 a menos por litro, mesmo com Frecheirinha sendo uma cidade menor e com logística mais limitada.





Diante disso, os consumidores sobralenses querem saber: o que justifica essa diferença tão significativa de preços entre cidades tão próximas? Há fiscalização ou medidas sendo adotadas para coibir possíveis abusos?





A sociedade espera uma resposta clara e objetiva.