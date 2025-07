SEM PENA E SEM DÓ! Homem é brutalmente assassinado no distrito de Rafael Arruda, em Sobral

Nas primeiras horas da madrugada deste sábado, 26 de julho, um homem de 29 anos foi vítima de um crime violento no distrito de Rafael Arruda, localizado na zona rural de Sobral, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Francisco de Assis do Nascimento Ribeiro.





De acordo com informações preliminares, seis indivíduos armados, divididos em três motocicletas, chegaram ao local e, utilizando um alicate, cortaram o cadeado da residência onde Francisco dormia. Sem hesitar, o grupo invadiu a casa e efetuou mais de 20 disparos de arma de fogo, atingindo o jovem e causando sua morte no local.





A Polícia Militar foi acionada rapidamente e realizou o isolamento da área para garantir a segurança da perícia. Em seguida, a Perícia Forense e o Rabecão foram chamados ao local para realizar a remoção do corpo, que foi levado ao núcleo de perícia em Sobral para os procedimentos de praxe.





A investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Polícia Civil, que ainda busca identificar os autores e entender a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou o motivo que levou ao assassinato de Francisco de Assis.





A comunidade local permanece em alerta, aguardando esclarecimentos das autoridades e o avanço nas investigações.





Com informações de Fnews