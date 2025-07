CONTA DE LUZ MAIS CARA EM AGOSTO: ANEEL ACIONA BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (25) que a bandeira tarifária para o mês de agosto será a vermelha no patamar 2, o nível mais alto do sistema de bandeiras tarifárias. Com isso, os consumidores terão um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos em suas contas de luz.





A decisão foi motivada pela redução no volume de chuvas nas últimas semanas, que resultou em uma queda significativa na geração de energia pelas hidrelétricas, principais responsáveis pelo fornecimento no país. Para garantir o atendimento à demanda, será necessário acionar usinas termelétricas, cuja produção é mais cara, o que justifica o aumento na tarifa.





O sistema de bandeiras tarifárias indica o custo de geração de energia elétrica para o consumidor:





Bandeira verde: condições favoráveis, com chuvas abundantes e reservatórios cheios. Não há acréscimo na conta.





Bandeira amarela: condições menos favoráveis, com chuvas insuficientes. Acréscimo de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos.





Bandeira vermelha – Patamar 1: custo de geração mais alto devido a níveis baixos de água. Acréscimo de R$ 4,463 para cada 100 kWh.





Bandeira vermelha – Patamar 2: cenário crítico com níveis muito baixos de água. Acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 kWh.





O acionamento das termelétricas visa garantir o fornecimento, mas gera impacto no custo para o consumidor final, que deve se preparar para um aumento considerável na conta de energia durante o próximo mês.