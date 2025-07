Homicídio brutal é registrado na BR-222 em Ubaúna/Coreaú

Um crime de homicídio chocante foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 25, na BR-222, nas proximidades do distrito de Ubaúna, em Coreaú. De acordo com as informações preliminares, dois homens, que estavam em uma motocicleta, pararam uma Topic que seguia em direção a Tianguá. Os criminosos mandaram um jovem descer do veículo e, em seguida, o executaram com vários tiros. A vítima foi identificada como Tiago Araújo Soares, de 26 anos, natural de Fortaleza, e veio a óbito no local. O crime ocorreu de forma rápida e violenta, deixando a comunidade local em estado de choque.





A Polícia Civil já foi acionada e está investigando o crime. As autoridades estão trabalhando para identificar os responsáveis e determinar as circunstâncias do homicídio. Mais informações serão divulgadas à medida que a investigação avança.





O crime gerou uma grande preocupação na comunidade local, que está em estado de alerta. A população espera que as autoridades consigam elucidar o caso e trazer os responsáveis à justiça. A investigação está em andamento, e novas informações serão fornecidas assim que disponíveis.





DETALHE





A vítima tinha passagens pela polícia.