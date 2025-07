VIOLÊNCIA SEM FIM: HOMEM É ENCONTRADO MORTO A TIROS EM SOBRAL

Na noite desta segunda-feira (21), um episódio triste foi registrado no bairro Recanto II, em Sobral. Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada oficialmente, foi encontrado morto a tiros em uma área de mata próxima a uma antena de celular, localizada ao final da última rua do bairro.





De acordo com as primeiras informações coletadas no local, a vítima não era moradora da região. Moradores relataram ter ouvido disparos e, logo após, acionaram a Polícia Militar para atender à ocorrência.





Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local para realizar os procedimentos legais, como a coleta de provas e o recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao núcleo da Pefoce de Sobral para os exames necessários.





A Polícia Civil já está investigando o caso para entender a motivação do crime e tentar identificar os autores. Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações continuam em andamento.





DETALHE





Sobral registra 55 homicídios dolosos no corrente ano!