Sanções de Donald Trump podem bloquear satélites e GPS no Brasil

A possibilidade de novas sanções do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o governo brasileiro podem gerar o bloqueio de satélites e GPS no Brasil, além do aumento das tarifas de 50% para 100% e a adoção de punições com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).





Integrantes do Departamento de Estado americano teriam dito a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que a revogação de vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e de outros magistrados da Corte, é apenas o começo e que “o Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21”. As informações são do Painel, da Folha de S.Paulo.





Trump teria dito que a decisão de Moraes contra Bolsonaro, nesta sexta-feira (18), foi o mesmo que uma declaração de guerra contra ele e os EUA.