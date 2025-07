Corpo de Bombeiros anuncia concurso com 40 vagas no Piauí

Formação de soldados começa em dezembro e edital para oficiais sai em 2025.

Na solenidade de 81 anos do Corpo de Bombeiros do Piauí realizada na manhã desta sexta-feira (18), em Teresina, a corporação anunciou a formação de uma nova turma do curso de formação com mais de 200 soldados, prevista para dezembro. Também foi confirmado um novo concurso público com 40 vagas para oficiais, com edital previsto para este ano e realização em 2026.









O Que Aconteceu





Nova turma com 200 soldados será iniciada em dezembro: Durante solenidade em comemoração aos 81 anos do Corpo de Bombeiros do Piauí, foi anunciada a formação de uma nova turma com mais de 200 bombeiros, com início previsto para dezembro de 2025. A previsão é de que os novos militares sejam formados em julho de 2026.





Edital de concurso com 40 vagas será lançado em breve: O comandante-geral coronel José Arimateia Rego confirmou a realização de um novo concurso para oficiais com previsão de 40 vagas. O edital deve ser publicado ainda este ano, com o certame programado para acontecer em 2026.





Promoção de 24 militares durante a solenidade em Teresina: O evento, realizado na sede do Corpo de Bombeiros em Teresina, também foi marcado pela promoção de 24 bombeiros, sendo 16 novos oficiais e 8 praças que passaram a ocupar novas funções na corporação.





Entrega de novos equipamentos operacionais: A solenidade contou ainda com a entrega de novos equipamentos que vão reforçar as atividades operacionais da corporação em todo o estado do Piauí.





Pi24h