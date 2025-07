Oportunidades de Emprego em Sobral - 16 de julho de 2025!

Se você está em busca de uma nova oportunidade de trabalho na cidade de Sobral, temos boas notícias! Diversas vagas estão disponíveis atualmente, oferecendo chances para diferentes perfis e experiências. Confira as oportunidades e envie seu currículo para dar um passo importante na sua carreira.

Local de atendimento: Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro

Fone: (85) 2180-6223





Vagas disponíveis:





Açougueiro: 1

Ajudante de motorista: 2

Ajustador mecânico: 1

Alinhador de direção: 1

Alinhador veicular: 1

Analista de suporte técnico: 1

Assistente de prevenção de perdas: 1

Atendente de balcão: 1

Auxiliar administrativo: 2

Auxiliar de cozinha: 3

Auxiliar de crédito: 1

Auxiliar de linha de produção: 2

Auxiliar de mecânico de autos: 4

Auxiliar de pessoal: 1

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas: 1

Babá: 1

Consultor de vendas: 10

Costureira de máquina reta: 1

Cozinheiro de restaurante: 1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico): 1

Eletricista auxiliar: 1

Estoquista: 1

Fiel de depósito: 2

Fiscal de prevenção de perdas: 1

Forneiro de padaria: 1

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados: 1

Mecânico de automóveis e caminhões: 5

Mecânico de manutenção de máquinas de costura: 1

Mecânico de motocicletas: 1

Mecânico de motor a diesel: 3

Mecânico de veículos: 1

Mecânico eletricista de automóveis: 1

Monitor infantil: 1

Montador de móveis de madeira: 1

Montador de veículos (reparação): 1

Motofretista: 1

Motorista entregador: 2

Nutricionista: 1

Operador de caixa: 1

Operador de máquina a fio diamantado: 1

Operador de máquinas de mineração: 1

Operador de tratores diversos: 2

Supervisor de vendas comercial: 1

Técnico de enfermagem: 4

Vendedor de comércio varejista: 1

Vendedor de serviços: 1

Vendedor porta a porta: 1

Vendedor pracista: 3

Vidraceiro colocador de vidros: 1





Total de vagas em Sobral: 80





Vagas para Pessoas com Deficiência (Total de 12 vagas):





Auxiliar de linha de produção: 10

Repositor em supermercados: 1

Vigia noturno: 1





Se alguma dessas oportunidades se encaixa no seu perfil, não perca tempo! Envie seu currículo para o e-mail indicado, colocando o nome da vaga no assunto, e aumente suas chances de conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho.