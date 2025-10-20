CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

“Sai s4tanás”: esposa de pastor descobre tra*ção e expulsa am4nte e filho dela de igreja

segunda-feira, outubro 20, 2025

O que era pra ser mais um culto de domingo (19) acabou em um verdadeiro show de revelações. Uma mulher surgiu no templo com o filho no colo, afirmando diante dos fiéis que era amante do pastor e que ele seria o pai da criança. O detalhe é que o “varão” não estava — mas a esposa dele sim, e sem pensar duas vezes, “exorcizou” a mulher. 

O caso supostamente aconteceu em uma igreja evangélica de Manaus e foi registrado em vídeo por fiéis que estavam no culto. Testemunhas contam que a mulher invadiu a igreja gritando: “Ele é o pai do meu filho!”!. As revelações foram o suficiente para o culto virar uma confusão. 

Enquanto uns tentavam acalmar a visitante, outros começaram a orar alto, acreditando que se tratava de uma possessão. A esposa do pastor, visivelmente abalada, tomou o microfone e iniciou o que muitos chamaram de “sessão de libertação ao vivo”. 

No vídeo é possível ver ela aparece gritando:“Eu te repito, satanás, eu te repito, demônio das trevas, agora saia em nome de Jesus dessa casa, e não volte nunca mais!”

Nas redes sociais, internautas se dividiram entre o espanto e o humor: “Nem o diabo esperava por essa reviravolta”, brincou um seguidor. 

O pastor, apontado como pivô do escândalo, não estava presente no culto e ainda não se pronunciou sobre o caso. Já a igreja encerrou o encontro mais cedo, depois que a confusão tomou conta do templo.

Via portal Cm7

