segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Tentativa de homicídio é registrada na Praça da Criança, no bairro Terrenos Novos, em Sobral

Na noite desta segunda-feira, 20 de outubro, uma tentativa de homicídio foi registrada na Praça da Criança, localizada no bairro Terrenos Novos, em Sobral.

A vítima foi identificada apenas como Dedé, bastante conhecido na região. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido e alvo de disparos de arma de fogo enquanto estava nas imediações da praça.

Ferido, Dedé foi rapidamente socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional Norte (HRN), onde recebeu atendimento médico de emergência. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os primeiros procedimentos. A ocorrência agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que já iniciou as investigações para apurar a autoria e motivação do crime.

Mais detalhes poderão ser divulgados a qualquer momento.

