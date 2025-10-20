Tentativa de homicídio é registrada na Praça da Criança, no bairro Terrenos Novos, em Sobral

Na noite desta segunda-feira, 20 de outubro, uma tentativa de homicídio foi registrada na Praça da Criança, localizada no bairro Terrenos Novos, em Sobral.





A vítima foi identificada apenas como Dedé, bastante conhecido na região. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido e alvo de disparos de arma de fogo enquanto estava nas imediações da praça.





Ferido, Dedé foi rapidamente socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional Norte (HRN), onde recebeu atendimento médico de emergência. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.





A Polícia Militar esteve no local e realizou os primeiros procedimentos. A ocorrência agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que já iniciou as investigações para apurar a autoria e motivação do crime.





Mais detalhes poderão ser divulgados a qualquer momento.