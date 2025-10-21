Polícia Civil deflagra megaoperação contra o crime organizado em Ubajara e Tianguá

Na manhã desta terça-feira (21), uma grande operação policial mobilizou agentes de várias delegacias da Serra da Ibiapaba e da região norte do Ceará. A ação teve como objetivo combater o crime organizado nas cidades de Ubajara e Tianguá.





Durante a ofensiva, diversos suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Tianguá, onde estão sendo realizados os procedimentos legais cabíveis. A operação contou com o apoio logístico de unidades especializadas e foi resultado de uma investigação conjunta que vinha sendo conduzida há semanas.





As autoridades ainda não divulgaram o número exato de presos, nem os detalhes das acusações. No entanto, a Polícia Civil informou que novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.





A megaoperação reforça o compromisso das forças de segurança com o combate à criminalidade e a manutenção da ordem na região da Ibiapaba.





Matéria em atualização.