terça-feira, 21 de outubro de 2025

Homem é morto a tiros na manhã desta terça-feira em Sobral

terça-feira, outubro 21, 2025  Nenhum comentário

Um homicídio por arma de fogo foi registrado na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, no bairro Dom Expedito, na localidade de Vargem Grande, em Sobral.

Segundo informações de testemunhas, a vítima — um homem que caminhava a pé pela região — teria entrado em uma residência. Pouco tempo depois, ele foi surpreendido por criminosos e atingido por vários disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com relatos, o homem tentou fugir para escapar dos tiros, mas foi alcançado e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada da Perícia Forense. A Polícia Civil já está investigando o caso para identificar a autoria e a motivação do crime. 

Sobral registra 92 homicídios dolosos no corrente ano! 

Com informações de Fnews

