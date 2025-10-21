Homem é morto a tiros na manhã desta terça-feira em Sobral

Um homicídio por arma de fogo foi registrado na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, no bairro Dom Expedito, na localidade de Vargem Grande, em Sobral.





Segundo informações de testemunhas, a vítima — um homem que caminhava a pé pela região — teria entrado em uma residência. Pouco tempo depois, ele foi surpreendido por criminosos e atingido por vários disparos de arma de fogo.





Ainda de acordo com relatos, o homem tentou fugir para escapar dos tiros, mas foi alcançado e morreu no local.





A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada da Perícia Forense. A Polícia Civil já está investigando o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 92 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews