Conheça os parlamentares que livraram irmão de Lula da CPMI

Frei Chico foi blindado pelos votos de 19 parlamentares que compõem a CPMI do escândalo do INSS.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT) e atual diretor vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), graças aos votos de 19 parlamentares. Apenas 11 votaram a favor.
A convocação do irmão de Lula foi ganhando força a partir do momento em que o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), apresentou documentos da Controladoria-Geral da União (CGU) apontando que o sindicato omitiu que Frei Chico ocupava a direção da instituição quando renovou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2023, quando Lula já era presidente da República. A prática infringe a lei que regulamenta parcerias com órgãos públicos.
De acordo com a CGU, o Sindnapi apresentou um documento falso ao governo federal a fim de concretizar o acordo, ferindo o texto da Lei 13.019/2014, que veda qualquer parceria entre órgãos públicos e instituições dirigidas por familiares de autoridades do Poder Executivo. Os dados inverídicos contidos no documento induziram os órgãos públicos a erro, permitindo que o sindicato de Frei Chico continuasse com os convênios federais.
CONFIRA A LISTA DOS PARLAMENTARES QUE VOTARAM PARA QUE FREI CHICO NÃO FOSSE CONVOCADO
Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)
Deputado Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
Senadora Eliziane Gama (PSD-MA)
Senador José Lacerda (PSD-MT)
Senador Rogério Carvalho (PT-ES)
Senador Paulo Paim (PT-RS)
Senadora Leila Barros (PDT-DF)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Deputado Beto Faro (PT-PA)
Deputado Átila Lira (PP-PI)
Deputado Cleber Verde (MDB-MA)
Deputado Orlando Silva (PcdoB-SP)
Deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
Deputado Alencar Santana (PT-SP)
Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)
Deputado Paulo Pimenta (PT-RS)
Deputado Rogério Correia (PT-MG)
Deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
PARLAMENTARES QUE VOTARAM PELA CONVOCAÇÃO DE FREI CHICO
Senador Jorge Seif (PL-SF)
Senador Izalci Lucas (PL-DF)
Senador Eduardo Girão (Novo-CE)
Senador Rogério Marinho (PL-RN)
Senadora Damares Alves (PL-RN)
Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
Deputado Coronel Fernanda (PL-MT)
Deputada Adriana Ventura (Novo-SP)
Deputado Alfredo Gaspar (União-AL)
Deputado Marcel van Hatten (Novo-RS)
Deputado José Medeiros (PL-MT)
(Pleno News)
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria