Conheça os parlamentares que livraram irmão de Lula da CPMI

Frei Chico foi blindado pelos votos de 19 parlamentares que compõem a CPMI do escândalo do INSS.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT) e atual diretor vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), graças aos votos de 19 parlamentares. Apenas 11 votaram a favor.





A convocação do irmão de Lula foi ganhando força a partir do momento em que o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), apresentou documentos da Controladoria-Geral da União (CGU) apontando que o sindicato omitiu que Frei Chico ocupava a direção da instituição quando renovou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2023, quando Lula já era presidente da República. A prática infringe a lei que regulamenta parcerias com órgãos públicos.





De acordo com a CGU, o Sindnapi apresentou um documento falso ao governo federal a fim de concretizar o acordo, ferindo o texto da Lei 13.019/2014, que veda qualquer parceria entre órgãos públicos e instituições dirigidas por familiares de autoridades do Poder Executivo. Os dados inverídicos contidos no documento induziram os órgãos públicos a erro, permitindo que o sindicato de Frei Chico continuasse com os convênios federais.









CONFIRA A LISTA DOS PARLAMENTARES QUE VOTARAM PARA QUE FREI CHICO NÃO FOSSE CONVOCADO





Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Deputado Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Senadora Eliziane Gama (PSD-MA)

Senador José Lacerda (PSD-MT)

Senador Rogério Carvalho (PT-ES)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senadora Leila Barros (PDT-DF)

Senador Humberto Costa (PT-PE)

Deputado Beto Faro (PT-PA)

Deputado Átila Lira (PP-PI)

Deputado Cleber Verde (MDB-MA)

Deputado Orlando Silva (PcdoB-SP)

Deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO)

Deputado Alencar Santana (PT-SP)

Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

Deputado Rogério Correia (PT-MG)

Deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)





PARLAMENTARES QUE VOTARAM PELA CONVOCAÇÃO DE FREI CHICO





Senador Jorge Seif (PL-SF)

Senador Izalci Lucas (PL-DF)

Senador Eduardo Girão (Novo-CE)

Senador Rogério Marinho (PL-RN)

Senadora Damares Alves (PL-RN)

Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Deputado Coronel Fernanda (PL-MT)

Deputada Adriana Ventura (Novo-SP)

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL)

Deputado Marcel van Hatten (Novo-RS)

Deputado José Medeiros (PL-MT)





(Pleno News)