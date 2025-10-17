Defensor de ditador, Lula diz que EUA não devem dar "palpite" na Venezuela

Petista discursou durante Congresso partidário do PCdoB em Brasília.

O presidente Lula (PT) fez duras críticas na noite desta quinta-feira (16), em referência à atuação dos Estados Unidos perante a ditadura venezuelana. Defensor de Maduro, Lula afirmou que “o povo venezuelano é dono do seu destino”.





A fala do petista aconteceu durante sua participação no Congresso partidário do PCdoB em Brasília.





“O que defendemos é que o venezuelano é dono de seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou Cuba”, declarou.





Lula (PT) não chegou a citar diretamente o país do presidente Donald Trump, porém, a declaração refere-se às últimas movimentações americanas contra embarcações venezuelanas na região do Caribe.





Forças americanas têm combatido embarcações em águas internacionais próximo à costa venezuelana, alegando que os barcos estariam ligados ao tráfico internacional de drogas.





No mês de agosto, Trump chegou a oferecer US$ 50 milhões de dólares como recompensa pela prisão do ditador Nicolás Maduro, acusando-o de atuar e liderar grupos ligados ao narcotráfico.





Nesta semana, Trump confirmou que autorizou a CIA (Agência Central de Inteligência) a conduzir operações em território venezuelano.





“Não queremos uma guerra no Caribe ou na América do Sul”, disse Maduro diante da confirmação de Trump. O líder venezuelano está há mais de uma década no poder, sendo que seu atual mandato não conta com reconhecimento expresso do Brasil, em meio a denúncias de fraudes em registros de votos.





Durante o congresso, a presidente do PCdoB e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação de Lula (PT), Luciana Santos, criticou o governo de Donald Trump. O mesmo fez o presidente nacional do PT, Edinho Silva.





“Estamos sob ataque de um país que se julga dono do mundo”, disse Luciana. Edinho, por sua vez, declarou que “é inaceitável as ameaças que foram dadas ontem contra o governo da Venezuela”.





(Diário do Poder)