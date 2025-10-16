Atenção! Câmeras de segurança flagram bandidos atacando casa lotérica em Sobral; confira:

Na manhã desta quinta-feira, dia 16, um arrastão foi registrado em uma casa lotérica localizada nas proximidades do Centro de Convenções, na Avenida José Arimatéia Monte e Silva, em Sobral.





De acordo com informações da polícia, dois criminosos armados invadiram o local e realizaram um verdadeiro “limpa” no estabelecimento, levando valores e pertences das pessoas que estavam presentes. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que os suspeitos renderam clientes e funcionários, agindo com extrema rapidez e violência.





Após a ação, os suspeitos fugiram em rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram diligências na tentativa de localizar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e capturar os responsáveis.





DETALHE





Os criminosos foram extremamente violentos.





Mais informações a qualquer momento.