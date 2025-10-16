CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Prefeito Oscar Rodrigues anuncia adicional mensal de R$ 400 para profissionais da educação

quinta-feira, outubro 16, 2025

Durante as comemorações do Dia dos Professores, nesta quarta-feira (15), o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou uma importante medida voltada aos trabalhadores da educação municipal. O gestor sancionou uma lei que institui um benefício mensal de R$ 400 para professores e servidores da rede pública.

Segundo o prefeito, o novo incentivo financeiro começa a ser pago ainda neste mês de outubro e tem como objetivo valorizar o esforço e o comprometimento dos profissionais que atuam na formação das crianças e jovens do município.

“Esse é um gesto de reconhecimento a quem dedica sua vida à educação e contribui diariamente para o futuro de Sobral”, destacou Oscar Rodrigues durante o evento.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da prefeitura voltadas ao fortalecimento da educação pública, setor em que Sobral é referência nacional pelos avanços alcançados nos últimos anos.

