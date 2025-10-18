COZINHEIRA É ASSASSINADA em Saboeiro após recusar ordem de facção para envenenar policiais

Uma cozinheira que prestava serviços em um destacamento policial no distrito de Flamengo, em Saboeiro (CE), foi brutalmente assassinada após se recusar a envenenar a comida dos policiais, como exigia uma facção criminosa. A vítima, conhecida pela dedicação ao trabalho e pela coragem, pagou com a própria vida por não ceder à pressão dos criminosos. O caso escancara o avanço e a ousadia do crime organizado no interior cearense, onde servidores públicos e trabalhadores comuns têm sido alvo de ameaças e execuções.





A morte causou revolta entre moradores e autoridades locais, que cobram providências imediatas do governo estadual e reforço na segurança pública. O episódio também reabre o debate sobre a vulnerabilidade de profissionais que atuam em áreas de risco, especialmente em pequenos distritos dominados por facções.





Fonte: Blog César Wagner