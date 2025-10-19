CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 19 de outubro de 2025

Donald Trump chama presidente da Colômbia de “líder do tráfico”

domingo, outubro 19, 2025

Presidente dos EUA se manifestou por meio de uma rede social, neste domingo.
Neste domingo (19), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de “líder do tráfico de drogas ilegais”. O americano se manifestou por meio de sua rede, Truth Social.

Ainda no post, Trump diz que a produção em massa de drogas tornou-se o maior negócio da Colômbia e Prtro não faz nada para impedir. Ele anunciou o fim de subsídios para a Colômbia.

– O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia. Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos EUA, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios, não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder de baixa reputação e muito impopular, com uma nova língua em relação aos Estados Unidos, é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável. Obrigado pela sua atenção a este assunto – escreveu o republicano.

O comentário surge após Petro ter dito, no sábado, que funcionários do governo dos Estados Unidos violaram águas colombianas e assassinaram um pescador em meio à campanha militar no Caribe contra o narcotráfico.

– Funcionários do governo americano cometeram assassinato e violaram nossa soberania em águas territoriais. O pescador Alejandro Carranza não tinha vínculos com o narcotráfico e sua atividade diária era pescar – declarou o presidente colombiano no X.

(Pleno News)

