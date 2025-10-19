Donald Trump chama presidente da Colômbia de “líder do tráfico”

Presidente dos EUA se manifestou por meio de uma rede social, neste domingo.

Neste domingo (19), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de “líder do tráfico de drogas ilegais”. O americano se manifestou por meio de sua rede, Truth Social.





Ainda no post, Trump diz que a produção em massa de drogas tornou-se o maior negócio da Colômbia e Prtro não faz nada para impedir. Ele anunciou o fim de subsídios para a Colômbia.





– O presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia. Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos EUA, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios, não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder de baixa reputação e muito impopular, com uma nova língua em relação aos Estados Unidos, é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável. Obrigado pela sua atenção a este assunto – escreveu o republicano.





O comentário surge após Petro ter dito, no sábado, que funcionários do governo dos Estados Unidos violaram águas colombianas e assassinaram um pescador em meio à campanha militar no Caribe contra o narcotráfico.





– Funcionários do governo americano cometeram assassinato e violaram nossa soberania em águas territoriais. O pescador Alejandro Carranza não tinha vínculos com o narcotráfico e sua atividade diária era pescar – declarou o presidente colombiano no X.





(Pleno News)