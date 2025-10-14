CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


terça-feira, 14 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 158 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (14) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Ajudante de padeiro 01

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 03

Atendente de farmácia - balconista 01

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Babá 01

Barman 02

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 29

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 02

Faxineiro no serviço doméstico 01

Garçom 01

Gerente de vendas 02

Impressor serigráfico 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motorista de caminhão 03

Padeiro 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 02

Servente de obras 04

Soldador 04

Subgerente de loja (operações comerciais) 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico em manutenção de máquinas 01

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 06

Total 104



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de limpeza 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 54

