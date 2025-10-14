ATENÇÃO! 158 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (14) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Ajudante de padeiro 01
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 03
Atendente de farmácia - balconista 01
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Babá 01
Barman 02
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 29
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 02
Faxineiro no serviço doméstico 01
Garçom 01
Gerente de vendas 02
Impressor serigráfico 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motorista de caminhão 03
Padeiro 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Salgadeiro 02
Servente de obras 04
Soldador 04
Subgerente de loja (operações comerciais) 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico em manutenção de máquinas 01
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 06
Total 104
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de limpeza 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 54
