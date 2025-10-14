DENÚNCIA: moradores de São José do Torto, em Sobral, recebem "salve" com toque de recolher e vivem clima de medo

Criminosos estariam extorquindo comerciantes e "forçando" famílias a abandonar suas casas. População denuncia ausência total de policiamento na região.

Nossa equipe de reportagem recebeu, nesta terça-feira (14), denúncias preocupantes vindas do distrito de São José do Torto, em Sobral, no interior do Ceará. Moradores relatam que a comunidade foi alvo de um “salve” — como são conhecidos os comunicados enviados por facções criminosas — determinando um toque de recolher na localidade.





De acordo com denúncias recebidas, membros de uma facção criminosa estão extorquindo comerciantes e oprimindo moradores, que vivem dias de tensão e insegurança. A situação já forçou algumas famílias a abandonarem suas casas e deixarem a comunidade, temendo pela própria vida.





A ausência de policiamento na região agrava ainda mais o cenário. Moradores relatam que não há qualquer presença das forças de segurança no distrito, o que aumenta a sensação de abandono por parte do poder público.





A situação remete ao recente caso do distrito de Uiraponga, em Morada Nova — a cerca de 170 km de Fortaleza — que foi praticamente esvaziado após uma escalada de violência protagonizada por facções criminosas. Os moradores de São José do Torto temem que o mesmo destino se repita.





Além de São José do Torto, moradores das localidades vizinhas, como Rafael Arruda, também demonstram preocupação e clamam por policiamento urgente. A população pede que as autoridades tomem providências imediatas para conter o avanço da criminalidade e restaurar a tranquilidade na região, antes que a situação saia totalmente do controle.





foto ilustrativa