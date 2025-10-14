EM SOBRAL: PM FAZ GRANDE APREENSÃO DE DROGAS NO BAIRRO JUNCO

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou uma grande operação no bairro Junco, em Sobral, que resultou na apreensão de mais de 40 quilos de entorpecentes, além de aparelhos celulares, balanças de precisão e uma motocicleta com queixa de roubo. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.





A ofensiva foi conduzida por equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do capitão Pessoa, que coordenou as diligências com apoio do setor de inteligência. De acordo com o oficial, a operação foi resultado de um trabalho investigativo e de monitoramento, que já vinha sendo realizado há alguns dias na região.





“Recebemos informações sobre uma movimentação suspeita em uma residência no bairro Junco. Após averiguação, encontramos uma grande quantidade de drogas, materiais para o tráfico e uma motocicleta roubada. A ação foi precisa e demonstra o comprometimento da Polícia Militar no combate ao crime em Sobral”, afirmou o capitão Pessoa.





O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e receptação.





A Polícia Militar reforça que continuará intensificando as operações em toda a cidade e pede a colaboração da população para denunciar atividades criminosas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.





Com Sobral Online