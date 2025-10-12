Tragédia no Dia das Crianças: menino de 4 anos morre após ataque a tiros em Rafael Arruda

Uma tragédia abalou o distrito de Rafael Arruda, em Sobral, neste domingo (12), marcando de forma dolorosa o Dia das Crianças. O pequeno Enzo Gabriel, de apenas 4 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde, após ter sido baleado na cabeça durante um ataque ocorrido pela manhã.





Segundo informações preliminares, dois indivíduos armados chegaram ao local em uma motocicleta, abordaram as vítimas e efetuaram diversos disparos. Enzo Gabriel e seu tio, identificado como Ladmi, foram atingidos na região da cabeça.





A criança ainda foi socorrida com vida e levada ao Hospital Regional Norte, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Já o tio segue internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





A Polícia Militar realizou diligências na região logo após o crime, e a Polícia Civil está à frente das investigações, buscando identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.





A população do distrito segue consternada e assustada com o crescente cenário de violência. Moradores relatam viver em constante medo e afirmam estar "à Deus dará", diante da ausência de segurança pública efetiva na região.





Sobral registra 90 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Sobral Online.