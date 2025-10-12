CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


domingo, 12 de outubro de 2025

“Moraes e o delegado Fábio Shor merecem prisão”, diz Eduardo

domingo, outubro 12, 2025  Nenhum comentário

Deputado comentou documento da Alfândega dos EUA comprovando prisão ilegal de Filipe Martins.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou suas redes sociais neste sábado (11) para se manifestar sobre um comunicado da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, publicado nesta sexta-feira (10), afirmando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou dado falso para embasar a prisão de Filipe Martins.

O órgão norte-americano declarou que o ex-assessor do então presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, não entrou no país norte-americano em 30 de dezembro de 2022.

Eduardo destacou que Moraes usou “uma inserção falsa para prender Filipe por mais de 6 meses, começando numa solitária, sem poder sair, ver a luz do sol e etc”, o que chamou de “tortura”.

O parlamentar que luta nos Estados Unidos contra investidas antidemocráticas por parte do Judiciário brasileiro, defendeu as prisões do ministro Alexandre de Moraes e do delegado da Polícia Federal Fábio Shor.

– Filipe sofreu tudo isso pois lhe foi oferecida uma delação premiada para inventar alguma conexão de [Jair] Bolsonaro com o golpe da Disney. Filipe, homem de verdade, segurou a onda e hoje a verdade vem à tona. Moraes e o delegado federal Fábio Shor merecem a prisão e Filipe ser reparado pelo Estado devido a esta ilegalidade – não erro.

Fonte: Pleno News

