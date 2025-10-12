CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


domingo, 12 de outubro de 2025

VIOLÊNCIA SEM FIM EM RAFAEL ARRUDA: TRÊS HOMICÍDIOS FORAM REGISTRADOS EM MENOS DE 24 HORAS

Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados na região do distrito de Rafael Arruda, em Sobral. A violência voltou a assustar os moradores neste domingo (12), com um atentado a tiros que deixou duas pessoas feridas, entre elas uma criança de apenas 4 anos. O menino, identificado como Enzo Gabriel, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde, elevando para 90 o número de homicídios dolosos registrados em Sobral neste ano.

Durante o ataque, homens armados chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos, atingindo Enzo e seu tio, Ladmi, ambos baleados na cabeça. A criança foi socorrida, mas faleceu horas depois. O tio segue internado em estado grave. A Polícia investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre os autores ou a motivação do crime.

Moradores relatam viver em clima constante de medo e insegurança, afirmando que o distrito está entregue à própria sorte, com presença frequente de tiroteios e ausência de ações efetivas do poder público.

