M4cabro: jovem esqu4rteja os próprios irmãos e faz revelação ch0cante em vídeo, no AM; veja

Uma tragédia chocante abalou a comunidade indígena da etnia Sateré-Mawé, no município de Barreirinha, interior do Amazonas, nesta quinta-feira (9). Duas crianças foram brutalmente assassinadas e esquartejadas nas proximidades da Aldeia Castanhal, localizada a cerca de 331 km de Manaus. O principal suspeito do crime é o próprio irmão das vítimas, um jovem cuja identidade não foi divulgada oficialmente. Ele confessou o ato em vídeo divulgado por aplicativos de mensagens.





Nas imagens, o jovem relata ter cometido o duplo homicídio a mando de um tio, identificado apenas como Valdecir. Segundo a versão apresentada, o tio teria ido armado até o local, ameaçado o rapaz e exigido que ele matasse os próprios irmãos. De acordo com o jovem, Valdecir nutria raiva tanto dele quanto das crianças, motivo que teria levado ao suposto mandado de execução.





Contudo, uma segunda versão do caso veio à tona por meio da mãe das vítimas. Em depoimento preliminar, ela afirmou que o filho estava sob efeito de entorpecentes quando cometeu o crime, sugerindo que o estado alterado de consciência possa ter motivado a barbárie sem qualquer indução externa.





A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já iniciou as investigações e trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime. O delegado responsável informou que todas as versões serão apuradas, incluindo a possível participação do suposto tio e o envolvimento de substâncias psicoativas.





Os corpos das crianças foram removidos para o necrotério de Barreirinha, onde passarão por exames periciais. O clima entre os moradores da comunidade é de profunda consternação e perplexidade diante da crueldade do ato e do vínculo familiar entre as vítimas e o autor confesso.



