F@cção criminosa proíbe uso de produtos Adidas na Bahia sob risco de morte

Como reportou o Conexão Política, o uso de símbolos de marcas internacionais entrou na mira de facções criminosas em Salvador (BA). A presença das três listras da Adidas, reconhecidas mundialmente no vestuário esportivo, passou a ser interpretada como um possível indicativo de associação ao Bonde do Maluco (BDM), grupo criminoso com atuação consolidada na capital baiana.





Segundo relatos obtidos pelo portal Correio, a situação tem gerado tensão entre moradores de bairros como a Pituba, onde episódios de intimidação foram registrados. Um comerciante afirmou ter sido abordado na Rua Pará após sair de casa com uma camisa da marca. “Ele disse: ‘aí é três e aqui nós somos dois. Cuidado’. Troquei e voltei a trabalhar. Me senti ameaçado”, relatou. O número “dois” faz referência ao Comando Vermelho (CV), organização rival com domínio no vizinho Nordeste de Amaralina.





Além da Adidas, outros elementos gráficos e visuais têm sido associados ao domínio de facções em diferentes regiões da Bahia. A reportagem do Conexão Política apurou que o padrão se repete em municípios como Saubara, onde um jovem foi assassinado por usar uma camisa do personagem Mickey Mouse, supostamente vinculada ao grupo conhecido como A Tropa.





Em Salvador, uma escola pública registrou evasão após a disseminação de uma tendência estética: o desenho de três riscos na sobrancelha, prática identificada por integrantes do BDM como forma de associação simbólica à facção. A intimidação levou estudantes a abandonar o local.





Casos semelhantes vêm sendo documentados desde 2022. Em Águas Claras, um adolescente foi executado por vestir uma camisa com cores atribuídas a uma facção rival. No mesmo ano, outro jovem foi morto em Simões Filho, na Região Metropolitana, por utilizar um boné cuja estampa era interpretada como ligada a um grupo adversário.





Nos bairros de São Cristóvão, Sussuarana e novamente no Nordeste de Amaralina, há registros de ameaças, expulsões e restrições impostas por integrantes do crime organizado a moradores e comerciantes que utilizam determinadas roupas ou acessórios.





Fonte: Conexão Política