segunda-feira, 6 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 168 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (6) EM SOBRAL

segunda-feira, outubro 06, 2025


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Agente de vendas de serviços 01

Ajudante de padeiro 01

Assistente de vendas 03

Atendente de balcão 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de manutenção predial 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Babá 02

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 31

Controlador de tráfego 01

Costureira de máquina reta 02

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 03

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Frentista 01

Garçom 06

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Motofretista 02

Operador de caixa 01

Operador de máquinas de construção civil e mineração 01

Operador de vendas (lojas) 01

Padeiro 01

Papeleiro (comércio varejista) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Pizzaiolo 01

Químico de laboratório de controle 01

Recepcionista secretária 01

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Supervisor comercial 01

Supervisor de vendas comercial 05

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 05

Vendedor pracista 03

Total 118



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 50

