ATENÇÃO! 168 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (6) EM SOBRAL









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Açougueiro 01



Agente de vendas de serviços 01



Ajudante de padeiro 01



Assistente de vendas 03



Atendente de balcão 01



Atendente de padaria 01



Auxiliar administrativo 01



Auxiliar de cozinha 02



Auxiliar de limpeza 01



Auxiliar de manutenção predial 01



Auxiliar em saúde bucal 01



Babá 02



Barman 01



Camareira de hotel 01



Confeiteiro 01



Consultor de vendas 31



Controlador de tráfego 01



Costureira de máquina reta 02



Costureira em geral 02



Cozinheiro de restaurante 02



Cozinheiro geral 01



Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 03



Estoquista 01



Fiscal de prevenção de perdas 01



Frentista 01



Garçom 06



Garçom de bar 01



Impressor serigráfico 03



Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01



Motofretista 02



Operador de caixa 01



Operador de máquinas de construção civil e mineração 01



Operador de vendas (lojas) 01



Padeiro 01



Papeleiro (comércio varejista) 01



Pasteleiro 01



Pedreiro 05



Pizzaiolo 01



Químico de laboratório de controle 01



Recepcionista secretária 01



Recepcionista, em geral 01



Representante comercial autônomo 02



Servente de obras 04



Supervisor comercial 01



Supervisor de vendas comercial 05



Técnico de manutenção elétrica 01



Técnico químico 01



Vendedor - no comércio de mercadorias 01



Vendedor interno 02



Vendedor porta a porta 05



Vendedor pracista 03



Total 118







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



Total 50