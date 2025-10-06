Jovem morre após colidir moto com cavalo em Floriano

Grave acidente ocorreu na avenida Eurípedes de Aguiar, no bairro Taboca.

Um jovem identificado como Raimundo Neto, de 23 anos, morreu nesta quinta-feira (2) após colidir a motocicleta que pilotava contra um cavalo na avenida Eurípedes de Aguiar, no bairro Taboca, em Floriano, Sul do Piauí. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.









O Que Aconteceu





Acidente na zona urbana: O caso aconteceu por volta do meio-dia, quando um cavalo atravessou repentinamente a avenida Eurípedes de Aguiar, em Floriano. A motocicleta pilotada por Raimundo Neto colidiu em cheio com o animal.





Impacto violento: Com a força da batida, tanto o jovem quanto o cavalo foram arremessados contra um poste. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão, mostrando a travessia brusca do animal.





Socorro imediato: Populares que estavam próximos ajudaram a retirar o cavalo de cima do motociclista. Raimundo chegou a relatar que não sentia uma das pernas antes de ser socorrido. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu horas depois.





Morte do animal: O cavalo também sofreu ferimentos graves com o impacto e não resistiu, morrendo ainda no local.





Responsabilidade e investigação: O dono do animal ainda não foi identificado. Caso seja localizado, poderá responder por homicídio culposo, já que teria deixado o cavalo solto em via pública, configurando negligência.





Repercussão: Raimundo Neto trabalhava em uma empresa de rastreamento veicular, que lamentou a morte do funcionário em nota oficial, prestando solidariedade à família e amigos.





Fonte: Pi24h