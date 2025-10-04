Tremor é registrado em Juiz de Fora( MG); VEJA VÍDEO

Moradores de Juiz de Fora relataram na tarde deste sábado (4) um forte ruído, semelhante a uma explosão, seguido de trepidações que sacudiram portas e janelas em diversos bairros da cidade. O tremor foi registrado por câmeras de segurança.





O Corpo de Bombeiros informou que, após verificações no local, não foram identificados danos estruturais ou a patrimônios, e não houve registro de vítimas. A corporação recebeu cerca de 20 chamadas relatando o episódio, registrado como possível abalo sísmico, e segue monitorando a situação.



