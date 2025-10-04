CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 4 de outubro de 2025

Tremor é registrado em Juiz de Fora( MG); VEJA VÍDEO

sábado, outubro 04, 2025  Nenhum comentário

Moradores de Juiz de Fora relataram na tarde deste sábado (4) um forte ruído, semelhante a uma explosão, seguido de trepidações que sacudiram portas e janelas em diversos bairros da cidade. O tremor foi registrado por câmeras de segurança.

O Corpo de Bombeiros informou que, após verificações no local, não foram identificados danos estruturais ou a patrimônios, e não houve registro de vítimas. A corporação recebeu cerca de 20 chamadas relatando o episódio, registrado como possível abalo sísmico, e segue monitorando a situação.

VEJA VÍDEO:

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 