Ceará segue sem casos de intoxicação por bebida com metanol, mas autoridades mantêm alerta

Apesar do aumento de ocorrências de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em outros estados do país, o Ceará não registrou, até o momento, nenhum caso relacionado ao problema. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) nesta quinta-feira, 2 de outubro.





O alerta, no entanto, permanece ativo. A Sesa informou que já repassou às superintendências regionais de saúde o informe técnico enviado pelo Ministério da Saúde, que orienta os municípios a notificarem imediatamente qualquer suspeita de intoxicação por metanol e a reforçarem medidas de vigilância e fiscalização nos serviços de saúde.





Em nota, a Secretaria destacou que segue monitorando a situação em parceria com os órgãos responsáveis, reafirmando o compromisso com a proteção da saúde pública no estado. “Seguimos atentos e vigilantes, fortalecendo o acompanhamento em tempo real para agir rapidamente diante de qualquer eventualidade”, disse o órgão.





Casos se concentram em São Paulo e Pernambuco





As primeiras notificações de intoxicação por metanol surgiram no último fim de semana. Até esta quinta-feira, o Brasil já contabilizava 43 casos suspeitos. Desses, 39 ocorreram em São Paulo, com 10 confirmações e uma morte. Outros quatro estão sendo investigados em Pernambuco. A Polícia Federal assumiu as investigações em São Paulo, atuando em conjunto com órgãos de vigilância sanitária e de controle de alimentos.





Diante da gravidade da situação, o Ministério da Saúde montou uma “Sala de Situação” para monitorar os casos em tempo real e coordenar as ações preventivas em todo o território nacional.





Fiscalização e apreensão no Ceará





Enquanto isso, ações de fiscalização continuam em andamento no estado. Na última semana, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) apreendeu cerca de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal, durante uma operação realizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil, foi interceptada em um caminhão e levada para avaliação. O responsável foi autuado e tem 20 dias úteis para quitar os tributos ou apresentar recurso.





A Sesa esclareceu que a fiscalização da produção de bebidas alcoólicas é responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária, enquanto a comercialização e venda são de competência das prefeituras.





Estabelecimentos se posicionam nas redes sociais





Diante das notícias envolvendo metanol em bebidas, bares e restaurantes de Fortaleza têm recorrido às redes sociais para tranquilizar os clientes. O bar Seu Dedé, por exemplo, divulgou nota assegurando que só trabalha com bebidas de procedência garantida. “Não utilizamos e não comercializamos nenhum produto adulterado. Prezamos pela segurança e saúde dos nossos consumidores”, escreveu o estabelecimento.





O Floresta Bar também se manifestou, ressaltando que todos os seus produtos são adquiridos diretamente de fabricantes e distribuidores autorizados. A movimentação dos estabelecimentos busca reforçar a confiança dos clientes em meio ao clima de apreensão gerado pelas denúncias.



