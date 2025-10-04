Reprovação de Janja atinge 61% e aprovação cai a 23%, diz PoderData

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, registrou 61% de reprovação entre os eleitores que dizem conhecê-la, segundo pesquisa PoderData realizada de 27 a 29 de setembro de 2025. O movimento representa alta de 11 pontos em relação a junho e é o maior índice desde maio de 2024. A aprovação da atuação de Janja no governo caiu para 23%, o nível mais baixo da série, enquanto 16% não souberam responder.





A visibilidade da primeira-dama aumentou de forma consistente ao longo dos últimos anos. Desde setembro de 2022, a proporção dos que afirmam conhecê-la subiu de 63% para 89%. Entre esses, 38% dizem conhecê-la bem e 51% afirmam saber quem ela é “de ouvir falar”. Apenas 11% dos entrevistados ainda não a conhecem.





Os dados foram colhidos com 2.500 entrevistas em 178 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais e 95% de confiança. O levantamento aferiu a percepção da primeira-dama no contexto de uma agenda pública intensa e de frequentes repercussões nas redes sociais, o que reforça sua exposição e, por consequência, sua avaliação.





Embora não ocupe cargo oficial, Janja tem atuado em frentes simbólicas e diplomáticas da gestão. A primeira-dama visitou mais de 35 países desde o início do governo, em alguns casos sozinha, o que ampliou seu protagonismo e, ao mesmo tempo, a cobrança por critérios de transparência e delimitação de papéis.





Em episódios recentes, sua presença no debate público suscitou reações divergentes. Após medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, Janja repostou nas redes uma nota oficial com a frase “Nunca seremos Brazil”, numa crítica à forma como o país é referido no exterior, o que gerou ampla repercussão.





