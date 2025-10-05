Bolsonaro já decidiu candidato para 2026, diz Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diz acreditar que ele já decidiu quem será seu candidato para concorrer pela oposição às eleições presidenciais de 2026. Condenado à inelegibilidade e, mais recentemente, à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por um suposto plano de golpe de Estado, Bolsonaro é quem dará a carta final pelo nome com mais potencial de derrotar a tentativa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O nome escolhido é quem herdará seu capital eleitoral ainda tido como mais forte para balançar a candidatura petista, e hoje, segundo Ciro, podem ser os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), de São Paulo, e Ratinho Jr. (PSD-PR), do Paraná.





“Acredito que ele já decidiu. Defendo que comunique isso em dezembro para ser anunciado em janeiro. Quem vai ser, só ele sabe. [...] Se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis: Tarcísio e Ratinho Júnior”, afirmou o senador em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo (5).





FONTE: GAZETA DO POVO