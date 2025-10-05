Justiça absolve funcionário que recebeu R$ 918 mil por engano e não devolveu

Após mais de três anos de disputa judicial, o Juizado de Primeira Garantia de Santiago, no Chile, absolveu um ex-funcionário do Consórcio Industrial de Alimentos (Cial), que recebeu por engano o equivalente a R$ 918 mil em salário e não devolveu o dinheiro.⁠

O episódio teve início em 30 de maio de 2022, quando um assistente de despacho da Cial, empresa chilena que controla as marcas La Preferida, San Jorge e Winter, percebeu que havia recebido um pagamento muito acima do normal.⁠

Seu salário, que era de cerca de 500 mil pesos chilenos, chegou a 165 milhões de pesos chilenos, um valor 330 vezes maior do que o acordado em contrato. O funcionário informou o erro ao gerente assistente de distribuição, que levou o caso ao setor de recursos humanos.⁠





FONTE: @OPOVOONLINE