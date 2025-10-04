Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte do conselheiro tutelar Tony de Paula, em Sobral

Na tarde deste sábado (4), uma mulher de 30 anos foi presa pela Polícia Civil de Sobral, suspeita de envolvimento na morte do conselheiro tutelar Tony de Paula, de 43 anos. A prisão aconteceu no bairro Recanto, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.





O crime ocorreu na noite do dia 22 de julho, quando a residência da vítima, localizada no bairro Parque Silvana I, foi invadida. Tony foi encontrado morto em cima de uma cama de solteiro, com as mãos amarradas para trás e com marcas de tiros pelo corpo. Ele deixou dois filhos.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos ainda no local do crime.





O caso segue sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, que busca identificar outros possíveis envolvidos na execução.





Com informações de Sobral Online