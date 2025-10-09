Ministro Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou sua aposentadoria antecipada da mais alta corte do país. A decisão foi revelada durante sessão realizada na tarde desta quinta-feira (9).





– Por 12 anos ocupei o cargo de ministro do STF sendo presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país – disse o magistrado emocionado ao ler sua carta de despedida no plenário.





O ministro foi o último presidente do STF, antes de Edson Fachin assumir a cadeira em setembro.





A vacância produzida pela saída precoce de Barroso permite que o presidente Lula (PT) indique mais um nome de sua preferência para compor uma das 11 cadeiras mais altas do Judiciário brasileiro.









PERFIL

Barroso chegou ao Supremo em 2013. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos.





Barroso nasceu em Vassouras (RJ), é doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos.





Antes de chegar ao Supremo, atuou como advogado privado e defendeu diversas causas na Corte, entre elas a interrupção da gravidez nos casos de fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a defesa do ex-ativista Cesare Battisti.



