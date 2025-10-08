Polícia Civil realiza operação para prender foragido de alta periculosidade no bairro Campo dos Velhos

Na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, diversas equipes da Polícia Civil deflagraram uma operação para capturar um indivíduo considerado de alta periculosidade, que estaria homiziado no bairro Campo dos Velhos.





A ação contou com a participação de vários núcleos especializados da corporação, entre eles o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), NRF (Núcleo de Repressão ao Roubo/Furto), DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), NAI (Núcleo de Atendimento Integrado), NIG (Núcleo de Inteligência) e NO (Núcleo de Operações).





Apesar do forte aparato policial e das diligências realizadas na região, o suspeito não foi localizado até o momento. As buscas continuam e a Polícia Civil reforça que qualquer pessoa que ajudar a esconder um foragido da Justiça pode responder por favorecimento pessoal, crime previsto no Artigo 348 do Código Penal Brasileiro.





As autoridades pedem o apoio da população com informações que possam auxiliar na localização do suspeito. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais.





Mais informações a qualquer momento.