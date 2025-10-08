CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Polícia Civil realiza operação para prender foragido de alta periculosidade no bairro Campo dos Velhos

quarta-feira, outubro 08, 2025  Nenhum comentário

Na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, diversas equipes da Polícia Civil deflagraram uma operação para capturar um indivíduo considerado de alta periculosidade, que estaria homiziado no bairro Campo dos Velhos.

A ação contou com a participação de vários núcleos especializados da corporação, entre eles o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), NRF (Núcleo de Repressão ao Roubo/Furto), DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), NAI (Núcleo de Atendimento Integrado), NIG (Núcleo de Inteligência) e NO (Núcleo de Operações).

Apesar do forte aparato policial e das diligências realizadas na região, o suspeito não foi localizado até o momento. As buscas continuam e a Polícia Civil reforça que qualquer pessoa que ajudar a esconder um foragido da Justiça pode responder por favorecimento pessoal, crime previsto no Artigo 348 do Código Penal Brasileiro.

As autoridades pedem o apoio da população com informações que possam auxiliar na localização do suspeito. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais.

Mais informações a qualquer momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 