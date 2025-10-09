PRF realiza grande apreensão de drogas (REBITE) em Sobral

Na manhã desta quinta-feira, dia 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas conhecidas como rebite, em Sobral, no interior do Ceará.





O entorpecente, comumente utilizado por motoristas para se manterem acordados durante longas viagens, foi localizado durante uma operação de fiscalização na região.





Cerca de 33 mil comprimidos de rebite foram apreendidos e duas pessoas foram presas em flagrante.





A PRF ainda não divulgou detalhes sobre os envolvidos nem outras informações sobre a ocorrência.





Mais informações serão divulgadas em breve.