PRF realiza grande apreensão de drogas (REBITE) em Sobral

Na manhã desta quinta-feira, dia 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas conhecidas como rebite, em Sobral, no interior do Ceará.
O entorpecente, comumente utilizado por motoristas para se manterem acordados durante longas viagens, foi localizado durante uma operação de fiscalização na região.
Cerca de 33 mil comprimidos de rebite foram apreendidos e duas pessoas foram presas em flagrante.
A PRF ainda não divulgou detalhes sobre os envolvidos nem outras informações sobre a ocorrência.
Mais informações serão divulgadas em breve.
