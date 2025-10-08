Portugal doa ao Brasil antídoto para evitar mortes por intoxicação por metanol

O governo de Portugal atendeu ao apelo do Brasil e enviou para o país, nesta terça-feira (07/10), 36 ampolas de fomepizol, antídoto usado para conter os efeitos da intoxicação com metanol, que tem sido usado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.





Na quinta-feira passada (02/10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia lançado um edital internacional para a compra do medicamento. Portugal doou as ampolas, cada uma de 1,5ml e concentração de 1000mg/ml.





Fonte: @publico.pt.brasil