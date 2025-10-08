CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador de futebol bilionário após novo contrato; VEJA

quarta-feira, outubro 08, 2025

Cristiano Ronaldo alcançou um novo marco na carreira: se tornar o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário.

Segundo estimativas da Bloomberg, o patrimônio de CR7 foi impulsionado pela extensão do contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assinada em junho, que ultrapassa os US$ 400 milhões.

Aos 40 anos, o português soma mais de 20 anos de carreira com passagens pelos maiores clubes do mundo, como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Além dos ganhos na carreira de jogador, Cristiano acumulou fortuna com parcerias comerciais de longo prazo com marcas como Nike, Armani e Clear, além de seus próprios empreendimentos no setor de moda e hotéis, com a CR7.

Fonte: CNN Brasil

