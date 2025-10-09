Professor desaparecido é encontrado morto em Tianguá; suspeitos são menores de idade

Na tarde desta quinta-feira (9), após um intenso trabalho investigativo, equipes da Polícia Civil — por meio da SEINT (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) e da 1ª Delegacia Municipal de Tianguá —, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, localizaram e resgataram o corpo do professor Gean Rodrigues Passos, desaparecido desde a noite da última segunda-feira (6).





As diligências coordenadas pela Polícia Civil foram essenciais para a elucidação do caso, resultando não apenas na localização da vítima, mas também na identificação dos autores do crime, todos adolescentes.





Segundo as investigações, há indícios sobre a motivação do homicídio, que ainda não foi divulgada oficialmente a fim de preservar o sigilo das apurações. Até o momento, um dos menores foi apreendido, enquanto os demais seguem sendo procurados.





A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos e o enfrentamento à impunidade, mesmo diante dos desafios legais impostos pela responsabilização de menores de idade. As investigações continuam, com o objetivo de capturar todos os envolvidos e encaminhar o caso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.





