quinta-feira, 9 de outubro de 2025

MP e Polícia Civil desarticulam grupo que vendia alvarás falsos de soltura

Os Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Ceará deflagraram, nesta quarta-feira (8), a operação "Falsa Toga", que prendeu 12 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que se passava por promotores de Justiça para cobrar falsas "fianças" em troca de alvarás de soltura. A ação também cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Boa Viagem, Cascavel, Chorozinho, Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba.

A investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do MP mineiro e pelo Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (Nati) do MP cearense, com apoio das Polícias Civis dos dois estados e da Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo o Ministério Público, os suspeitos ligavam para familiares de detentos, se identificando falsamente como promotores e oferecendo a libertação dos presos mediante pagamento imediato. A análise de extratos bancários revelou movimentações constantes entre contas de um pequeno grupo, o que indica tentativa de ocultar a origem do dinheiro obtido com os golpes.

As apurações apontam que o grupo agia de forma estruturada, com troca frequente de chips telefônicos, abertura e encerramento de contas bancárias e uso coordenado de aplicativos de mensagens. Alguns dos investigados já tinham envolvimento em fraudes semelhantes, o que reforça a suspeita de atuação organizada.

FONTE: CN7

